Bingöl'de 'Formasız Çocuk Kalmasın' Kampanyası Başarıyla Düzenlendi

BİNGÖL'de, 12 Bingöl spor ile Bingöl ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği'nin (BİNYAD) ortaklaşa düzenlediği 'Formasız Çocuk Kalmasın' kampanyasında, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın katılımıyla 750 çocuğa forma, futbol topu ve çeşitli spor malzemeleri verildi.

Kapalı Gençlik Spor Tesisi'nde düzenlenen programa Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Mehmet Engin Özturan, BİNYAD Başkanı Erdal Çurgatay, BİNYAD Başkan Yardımcısı Erkan Çiftçioğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Özturan, çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini belirterek, "Bugün burada toplanmamızın en büyük amacı; çocuklarımız, gençlerimiz, yani geleceğimizdir. 'Bu çocuklar formasız kalmasın' dedik ve çok şükür bugün yüzlerce, hatta binlerce öğrencimiz burada. 12 Bingölspor başkanlığına gelmemizin tek hedefi, çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yaparak onların geleceğine katkı sunmaktır. 12 Bingölspor olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanında olacağımıza söz veriyorum" dedi.

'BU PROJE, ÇOCUKLARIMIZA ULAŞMAYI, ONLARA DOKUNMAYI AMAÇLIYOR'

Programda konuşan Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, sporun yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda bir gönül hareketi olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece bir spor etkinliği için değil, bir gönül hareketi, bir dayanışma örneği ve bir umut başlangıcı için bir aradayız. İstanbul merkezli Bingöl ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği (BİNYAD) ile 12 Bingölspor'umuzun iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, özellikle ilimizdeki ve çevremizdeki çocuklarımıza ulaşmayı, onlara dokunmayı amaçlıyor. Bu anlamlı proje kapsamında, ilçelerimizden ve merkezden belirlenen 750 çocuğumuza forma, futbol topu ve çeşitli spor malzemeleri ulaştırıyoruz. Bu sadece bir hediye değil; çocuklarımızın hayallerine düşen bir umut, bir ışık, bir teşvik ve bir gülümsemedir aynı zamanda. Bu vesileyle her iki kurumumuzun değerli başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyor, programımızın ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'YETENEK SİZİ SPORA TAŞIR; AMA BAŞARIYI KALICI KILAN AHLAKTIR'

Vali Usta, gençlerin şehrin geleceği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda milli atletimiz ve Bingöl'ümüzün gururu, 12 Bingölspor sporcusu Yavuz Ağralı, Rusya'da düzenlenen maraton şampiyonasında üçüncü olarak hem ülkemizi hem de Bingöl'ümüzü gururla temsil etti. Bu vesileyle tüm milli sporcularımızı ve 12 Bingölspor'umuzun huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bingöl Valiliği olarak bizler de sağlıklı nesiller ve güçlü yarınlar adına her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler bu şehrin geleceğisiniz. Bir gün aranızdan profesyonel sporcular, öğretmenler, bilim insanları, sanatçılar çıkabilir. Ancak hangi mesleği seçerseniz seçin, bizim için en önemli olan; iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve vicdan sahibi bireyler olarak yetişmenizdir. Unutmayın, yetenek sizi spora taşır; ama başarıyı kalıcı kılan ahlaktır, karakterdir, efendiliktir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünün anlamı da tam olarak budur."

