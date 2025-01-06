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Binali Yıldırım Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Binali Yıldırım Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Binali Yıldırım Stadyumu modern bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla stadyum, profesyonel futbol maçlarına ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır hale gelecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Binali Yıldırım Stadyumu'nda yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın'da spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, Binali Yıldırım Stadyumu modern bir görünüme kavuşuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen çalışmalar, stadyumu ikinci lig standartlarına uygun hale getirmeyi hedefliyor. Stadyumda yer alan altı kulvarlı tartan atletizm pistinin yenilenmesi, 576 kişilik misafir tribünün modernize edilmesi, ikili soyunma odalarının düzenlenmesi ve doğal çim sahanın bakımının yapılması devam ediyor. Ayrıca, tribün altındaki soyunma odalarının tadilatı tamamlanırken, ev sahibi tribününde protokol ve ayrıca basın alanlarının oluşturulması da planlanıyor. Yenileme çalışmaları çerçevesinde, stadyuma bahçe sulama sistemi için bir su deposu inşa ediliyor ve doğal çim sahanın aydınlatması sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışmaların şu ana kadar yüzde 40 oranında tamamlandığını belirtti. Yenileme sürecinin sonunda, stadyumun modernizasyonuyla bölgedeki spor altyapısının önemli ölçüde güçleneceği ve Aydın'daki sporun gelişimine büyük katkılar sunacağı ifade edildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Binali Yıldırım Stadyumu, profesyonel futbol maçlarına ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır hale gelecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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