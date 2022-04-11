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Billie Jean King Kupası'nda Türkiye, Danimarka karşısında galip

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Billie Jean King Kupası'nda Türkiye, Danimarka karşısında galip

Antalya'da düzenlenen kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Kupası'nın ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da düzenlenen kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Kupası'nın ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nin toprak kortlarında gerçekleşen, 11 ülkenin mücadele ettiği Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'de ilk gün sona erdi. Türkiye-Danimarka Billie Jean King Kupası serisinin ilk maçında Pemra Özgen, Danimarkalı raket Johanne Christine Svendsen'i 6-2, 6-3'lük setlerle yendi. Serinin 2'nci maçında da galip Türkiye oldu. Sofia Nami Samavati'yi 7-5, 4-6, 6-2 yenen İpek Öz seride durumu 2-0'a getirdi. Serinin son maçında İpek Öz/Berfu Cengiz çifti Rebecca Munk Mortensen/Johanne Christine Svendsen ikilisine 2-6, 6-4, 1-6 mağlup oldu.

Danimarka serisi 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken A grubunda yer alan Türkiye'nin yarın rakibi Macaristan olacak. A grubundaki Sırbistan-Estonya eşleşmesi ise 2-1 Sırbistan'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Yarın karşılaşmalar saat 10.00'da başlayacak.

(FOTOGRAFLI)


Demirören Haber Ajansı / Spor

Billie Jean, Danimarka, Antalya, Milli, Spor, Haberler

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