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Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim

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Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayım yapan Galatasaray, yeni sezona yeni yıldızlarla girmenin hazırlığında. En az 5 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılması muhtemel isimleri belirledi. İşte o isimler...

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, hem ayrılacak isimleri hem de takviye yapılacak bölgeleri netleştirdi.

5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; sezon sonunda Muslera, Mertens, Torreira, Davinson ve Sara ile yollar ayrılacak.

KALEYE LUNIN, 10 NUMARAYA XHAKA

Kaleci Muslera'nın yerine Real Madrid forması giyen Andriy Lunin gündemde. 10 numara pozisyonu içinse Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'nın ismi ön planda. Bu sezon 48 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Torreira, Davinson ve Sara'nın adlarının transfer pazarında yer alması yo¨netimi düşündürüyor. Başkan Dursun O¨zbek ve ekibi kadronun dagˆılmaması adına her tu¨rlu¨ fedakarlıgˆı yapmaya hazır. Ancak reddedilmeyecek teklifler gelmesi durumunda kadro kalitesini du¨s¸u¨rmeme adına yeni transferler ic¸in s¸imdiden hazırlık yapılıyor.

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kararını bekliyor. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılması halinde Paris Saint Germain'in oyuncusu Kolo Muani için tüm şartlar zorlanacak.

ESKİ YILDIZ DA GÜNDEMDE

Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in de kiralanması gündemde. Okan Buruk'un eski öğrencisini tekrar kadroda görmek istediği belirtiliyor.

Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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