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Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Samsun'da Tamamlandı

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Samsun'da Tamamlandı
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Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. 59 ilden 238 sporcunun katıldığı şampiyonada erkeklerde ve kızlarda birçok sporcu birincilik elde etti.

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun'da sona erdi.

Okul Sporları Federasyonunun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde organize ettiği ve 2 gün süren müsabakalara 59 ilden 238 sporcu katıldı.

Müsabakaların ikinci gününde kızlar ve erkeklerde sağ ve sol kol final müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonada erkeklerde 50 kilogramda Kaan Er, 55 kilogramda Ahmet Arda Altun, 60 kilogramda Ali Osman Başaran, 65 kilogramda İsa Uçar, 70 kilogramda Enver Murad, 75 kilogramda Mustafa Enes Gedikli, 80 kilogramda Yiğit Hamza Karaduman, 85 kilogramda Yusuf Alak birinciliği elde etti.

Kızlarda ise 45 kilogramda Beyza Gül Akdağ, 50 kilogramda Beyza Ece Atmaca, 55 kilogramda Hatice Yıldız, 60 kilogramda Nur Hayat Özkan, 65 kilogramda Elif Çakmak, 70 kilogramda Rukiye Gürel, 75 kilogramda Kadiriye ve artı 75 kilogramda ise Yasemin Balcı şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İlkadım ilçe Müdürü Murat Turan, şampiyonaya başarılı şekilde ev sahipliği yaptıklarını anlatarak "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyonaya Samsun ev sahipliği yapacak." dedi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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