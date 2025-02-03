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Bilecikli Zeynep Ada Badminton Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi Oldu

Bilecikli Zeynep Ada Badminton Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi Oldu
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7 yaşındaki işitme engelli badmintoncu Zeynep Ada Meşe, İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarı elde etti. İlk kez katıldığı ulusal turnuvada hem minik tek bayanlar hem de karışık çiftler müsabakalarında ödül kazandı.

Bilecikli minik badmintoncu 7 yaşındaki Zeynep Ada Meşe İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasımda Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirildi. Osmancık Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 12 il ve 16 kulüpten toplam 56 sporcu katıldığı turnuvada minikler kategorisinde yarışan 7 yaşındaki Bilecikli Zeynep Ada Türkiye 2'ncisi oldu. İlk kez katıldığı ulusal bir turnuvada Türkiye 2'ncisi olmayı başara Zeynep Ada hem minik tek bayanlar hem de minik karışık çiftler müsabakalarında elde ettiği Türkiye 2'nciliği ile beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Şermin Arslan Öztürk öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Zeynep Ada, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmak istiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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