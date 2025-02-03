Bilecikli Zeynep Ada Badminton Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi Oldu

Bilecikli minik badmintoncu 7 yaşındaki Zeynep Ada Meşe İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasımda Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirildi. Osmancık Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 12 il ve 16 kulüpten toplam 56 sporcu katıldığı turnuvada minikler kategorisinde yarışan 7 yaşındaki Bilecikli Zeynep Ada Türkiye 2'ncisi oldu. İlk kez katıldığı ulusal bir turnuvada Türkiye 2'ncisi olmayı başara Zeynep Ada hem minik tek bayanlar hem de minik karışık çiftler müsabakalarında elde ettiği Türkiye 2'nciliği ile beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Şermin Arslan Öztürk öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Zeynep Ada, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmak istiyor. - BİLECİK