Bilecikli Sporcular Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Naili Moran Türkiye Şampiyonası’nda başarı gösteren Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek tebrik aldı. Sporun gençler üzerindeki etkisi ve ilgisinin artmasının önemi vurgulandı.

Konya'da düzenlenen Naili Moran Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Bilecikli sporcular Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Bilecikli sporcular Ensar Döner, Ecem Uygun, Nurevşan Olgun ve antrenörlerinin yanı sıra antrenörler Mert Moralı ve Ahmet Topçu da hazır bulundu. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcuların ilimizi gururlandırdığı vurgulanırken, gençlerin spora olan ilgisinin artmasının önemine dikkat çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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