Bilecikli Tekvandocu Mert Kaan Demirkaya Türkiye İkincisi

Bilecikli tekvando sporcusu Mert Kaan Demirkaya, Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında 45 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Mert Kaan Demirkaya, başarılı performansıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza atan Bilecikli sporcu, elde ettiği dereceyle organizasyonda dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında Türkiye ikincisi olan sporcumuz Mert Kaan Demirkaya'yı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı