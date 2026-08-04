Haberler

Bilecikli Tekvandocu Mert Kaan Demirkaya Türkiye İkincisi

Bilecikli Tekvandocu Mert Kaan Demirkaya Türkiye İkincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakaları'nda 45 kiloda mücadele eden Bilecikli sporcu Mert Kaan Demirkaya, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörü Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecikli tekvando sporcusu Mert Kaan Demirkaya, Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında 45 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Mert Kaan Demirkaya, başarılı performansıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza atan Bilecikli sporcu, elde ettiği dereceyle organizasyonda dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında Türkiye ikincisi olan sporcumuz Mert Kaan Demirkaya'yı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada

Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada
Küba'da Elektrik Sistemi Yeniden Çöktü: ABD Yaptırımları ve Hava Koşulları Etkili

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: Bir yandan ABD, bir yandan...
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti