Bilecikli Sporcu Aybars Ali Akpınar Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli Sporcu Aybars Ali Akpınar Türkiye İkincisi Oldu
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Mardin'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Aybars Ali Akpınar, +60 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarıyı, antrenörü Mustafa Akpınar ile birlikte kutlayan Aybars, Bilecik'in gurur kaynağı oldu.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecikli Sporcu Aybars Ali Akpınar Türkiye ikincisi oldu.

Mardin'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecikli Sporcu Aybars Ali Akpınar, +60 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Zorlu rakiplerle mücadele ederek finale yükselen Aybars Ali Akpınar, göstermiş olduğu üstün performansla Bilecik'e gümüş madalya ile dönmenin gururunu yaşattı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve bu başarıda büyük emeği olan antrenörümüz Mustafa Akpınar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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