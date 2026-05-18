Bilecikli sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız voleybol takımı, Kocaeli'nde düzenlenen YURTLİG turnuvasında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kocaeli'nde düzenlenen YURTLİG Voleybol Kız-Erkek Türkiye Birinciliğinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Halime Hatun ve Bilecik Kız Yurtları öğrencilerinden oluşan kız voleybol takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci oyunla takdir toplayan sporcular, elde edilen dereceyle Bilecik'e gurur yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılı sporcular ile takım antrenörü Mestan Koç'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
