Bilecikli karateciden uluslararası arenada büyük başarı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa, 12-13 yaş bayanlar 44 kilo kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.

İstanbul'da 37 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonası'nda, 12-13 yaş bayanlar 44 kilo kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası düzeyde gerçekleşen organizasyonda sergilediği performansla dikkat çeken Kübra Beril Culfa'nın elde ettiği derece, Bilecik için gurur verdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title