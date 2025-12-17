Bilecikli karateciden uluslararası arenada büyük başarı

Bilecikli karateci, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti.

İstanbul'da 37 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonası'nda, 12-13 yaş bayanlar 44 kilo kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Kübra Beril Culfa, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası düzeyde gerçekleşen organizasyonda sergilediği performansla dikkat çeken Kübra Beril Culfa'nın elde ettiği derece, Bilecik için gurur verdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK