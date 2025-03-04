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Bilecikli Judocular, Türkiye Şampiyonasında Madalya Kazandı

Bilecikli Judocular, Türkiye Şampiyonasında Madalya Kazandı
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Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Bilecikli sporcular, Buğlem Heybetoğlu altın, Ahmet Buğra Kısa ise bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında, Bilecikli sporcular üstün performans sergileyerek büyük başarı elde etti.

Nevşehir'de düzenlenen şampiyonada 57 kilogramda kategorisinde yarışan Buğlem Heybetoğlu, altın madalyanın sahibi olurken, 73 kilogramda kategorisinde mücadele eden Ahmet Buğra Kısa, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların elde ettiği bu başarılardan dolayı tebrik ederek, "Antrenör Serkan Can'ın önderliğinde çalışan sporcularımız, turnuvada üstün performans sergileyerek madalyaları topladı. Buğlem Heybetoğlu'nun altın madalyası ve Ahmet Buğra Kısa'nın bronz madalyası, Nevşehir'in gururu oldu. Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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