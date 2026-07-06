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Bilecikli judocular yarı final biletini 4 madalyayla aldı

Bilecikli judocular yarı final biletini 4 madalyayla aldı
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Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda Bilecikli sporcular 4 madalya kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Bilecikli judocular, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda kazandıkları 4 madalya ile yarı final bileti aldı.

Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda Bilecik'i temsil eden judocular önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 4 sporcu ile katılan Bilecik ekibi, tüm sporcularının madalya kazanmasıyla dikkati çekti. Müsabakalarda 52 kiloda Zeynep Naz Sağan ile 66 kiloda Ahmet Altınay gümüş madalya kazanırken, 73 kiloda Berkay Yıldız ve 90 kiloda Cebrail Zaloğlu bronz madalyanın sahibi oldu. Takım klasmanında ise Bilecik erkek judo takımı grup müsabakalarını 5'inci sırada tamamlayarak, 28-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarının il sporuna önemli katkı sunduğunu belirterek, "Uşak'ta ilimizi başarıyla temsil ederek önemli bir başarıya imza atan sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı gönülden tebrik ediyorum. Dört sporcumuzun da madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Bursa'da düzenlenecek yarı final müsabakalarında da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyor, sporcularımıza ve antrenörümüze başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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