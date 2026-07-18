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Bilecikli halterci Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli halterci Türkiye üçüncüsü oldu
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Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kiloda yarışan Beyzanur Öztürk, toplam 115 kg kaldırarak Türkiye üçüncülüğüne ulaştı.

Bilecikli halter sporcusu Beyzanur Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Beyzanur Öztürk, önemli bir başarıya imza attı. 44 kilogram sıkletinde podyuma çıkan başarılı sporcu, koparma ve silkme kategorilerindeki performansıyla toplam 115 kilogram kaldırarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bilecik'e madalya kazandıran Beyzanur Öztürk'ün başarısı kentte sevinçle karşılanırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye üçüncülüğüyle bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Beyzanur Öztürk'ü ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Sporcumuzun başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni dereceler elde etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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