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Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu

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Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Serbest Stil Güreş Gençler A Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında Bilecik'i temsil eden Ayşe Nazlı Aşut, Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Serbest Stil Güreş Gençler A Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında Bilecik'i temsil eden Ayşe Nazlı Aşut, Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayşe Nazlı Tekirdağ Gençlik Türkiye Bilecik Spor Spor Güncel Haberler

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