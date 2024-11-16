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Bilecikli Genç Sporcu Altuğ Gesge, Dünya 3.'sü Oldu

Bilecikli Genç Sporcu Altuğ Gesge, Dünya 3.'sü Oldu
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Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasiade 2024'te Türkiye'yi temsil eden Altuğ Gesge, Taekwondo branşında bronz madalya kazanarak uluslararası bir başarı elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü, genç sporcuyu tebrik ederek, bu başarının Türk sporuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Bilecikli genç sporcu Altuğ Gesge, Dünya 3.'üncüsü oldu.

Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasiade 2024'te Türkiye ve Bilecik'i temsil eden genç sporcu Altuğ Gesge, Okul Sporları Olimpiyatları Taekwondo branşında büyük bir başarıya imza atarak bronz madalya kazandı. Bu önemli başarı üzerine Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuyu makamında ağırlandı. İl Müdürü Özdemir, genç yeteneği tebrik ederken, "Altuğ'un bu başarısı sadece Bilecik'in değil, tüm Türkiye'nin gururu. Henüz çok genç olmasına rağmen elde ettiği bu başarı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının bir göstergesi. Senin gibi genç ve yetenekli sporcularımız sayesinde Türk sporu daha da yükselecek" şeklinde konuştu.

Özdemir, konuşmasının devamında, "Bilecik'in yetiştirdiği bu genç sporcu, başarısıyla hem ailesini hem de ilini gururlandırdı. Genç sporcunun elde ettiği bu başarı, Bilecik'in spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken genç sporculara büyük bir ilham kaynağı olacak. Onun bu başarısı, gençlerin spor yapmaya olan ilgilerini artıracak ve onları daha büyük hedeflere ulaşmaya teşvik edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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