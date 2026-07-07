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Bilecikli sporcudan bronz madalya

Bilecikli sporcudan bronz madalya
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Eskişehir'de düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Ecem Uygun, 300 metre engelli branşında 47.14 saniyelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bilecikli atletizm sporcusu bronz madalya kazandı.

Eskişehir'de düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Ecem Uygun, 300 metre engelli branşında gösterdiği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı şampiyonada piste çıkan Ecem Uygun, 300 metre engelli yarışını 47.14 saniyelik dereceyle tamamladı. Bu performansıyla Türkiye üçüncüsü olan genç sporcu, Bilecik'e bronz madalya kazandırdı. Şampiyonada elde edilen başarının ardından Bilecik spor camiasında büyük sevinç yaşanırken, sporcunun başarısında antrenörü Mert Moralı'nın katkısı da takdir topladı. Genç atletin önümüzdeki organizasyonlarda da Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 300 metre engelli branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcumuz Ecem Uygun'u ve bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Mert Moralı'yı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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