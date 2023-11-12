Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Motosiklet Derneği Piknikte Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Motosiklet Derneği üyeleri düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Bilecik Motosiklet Derneği tarafından Pelitözü'nde düzenlenen pikniğe, başta Bilecik Valisi Şefik Aygöl olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve devlet korumasında olan çocuklar katıldı. Vali Aygöl, çocukları aracı ile gezdirdi. Mangal başına geçen Vali Aygöl kendi elleriyle yemekleri pişirdi. Ardından ip atlama gibi çeşitli etkinlikler yaparak unutulmaz ve keyifli anlar yaşandı.

Düzenlenen piknik etkinliği sonunda konuşan Vali Aygöl, "Bu etkinliği düzenleyen ve bizleri davet eden Bilecik Motosiklet Derneği başkanına ve değerleri üyelerine teşekkür ediyorum. Burada oldukça keyifli ve unutulmaz anlar yaşadık. Güzel ve doğanın hakim olduğu atmosferi yakaladık. Çeşitli etkinliklerle sevinçleri gözlerine yansıyan çocuklarımızı görmek bizler için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından hediyeler verilerek piknik etkinliği sona erdi. - BİLECİK