Haberler

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 3. Hafta Sonuçları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 3. hafta geride kaldı. Osmanelispor liderliğini sürdürürken, haftanın sonuçları dikkat çekti. 3 maçta toplam 20 gol atıldı.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 3'üncü hafta geride kalırken, 3 maçta fileler 20 kez havalandı.

7takımlı Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 3'üncü haftasında geride kalırken, 1 ev sahibi 2 deplasman takımlar sahadan galip ayrıldı. Ligin 3'üncüğ haftasında 3'te 3 yapan Osmanelispor 1 maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Lider Söğütspor deplasmanından 6-0'lık skorla gönderken, ligin flaş takımı 1299 Bilecik Spor Kulübü Güneşspor deplasmanından 6-1'lik skorla döndü. Ligin son maçında Vitraspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 6-1 yendi. Ligin 3'üncü haftasını Ertuğrulspor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 1 maç fazlasıyla puanını 9'a çıkartırken, Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 6'şar puanla lideri takip ettiler.

Ligin 4'üncü haftasında cumartesi günü Osmanelispor-Vitraspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü-Söğütspor, Güneşspor-Ertuğrulspor karşı karşıya gelecek. Ligin 4'üncü haftasında Bilecik Gençlerbirliği Spor BAY geçecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.