Haberler

Bilecik U16 Genç Ligi hem zevk veriyor, hem de geleceğe umut

Bilecik U16 Genç Ligi hem zevk veriyor, hem de geleceğe umut
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U16 Genç Ligi'nde 5'inci hafta mücadeleleri heyecan dolu anlara sahne olurken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 5'te 5 yaparak zirveye beraber yükseldi. Ligin diğer takımları da heyecan dolu maçlarla puan mücadelelerine devam ediyor.

Bilecik U16 Genç Ligi'nde 5'inci hafta geride kalırken, lig hem zevk veriyor, hem de gelecek için umut.

Bilecik U16 Genç Ligi'nde 5'inci haftasında oynanan müsabakalar nefes keserken, Bilecik'in futbol geleceği açısında sergilenen futbol geleceğe umut veriyor. Ligin açılış maçında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2 yenerek 5'te yaptı. Söğütspor deplasmanda Güneşspor'u 4-3 yenerken, Osmanelispor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 5'inci haftasını Vitraspor Bay geçt. Bu sonuçlar sonrası Osmanelisoır ve 1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 5'te 5 yaparak 15'er puanla zirveyi paylaştılar. Bu takımları 9'ar puanla Vitraspor ve Söğütspor takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title