Bilecik U16 Genç Ligi hem zevk veriyor, hem de geleceğe umut

Bilecik U16 Genç Ligi'nde 5'inci hafta geride kalırken, lig hem zevk veriyor, hem de gelecek için umut.

Bilecik U16 Genç Ligi'nde 5'inci haftasında oynanan müsabakalar nefes keserken, Bilecik'in futbol geleceği açısında sergilenen futbol geleceğe umut veriyor. Ligin açılış maçında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2 yenerek 5'te yaptı. Söğütspor deplasmanda Güneşspor'u 4-3 yenerken, Osmanelispor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 5'inci haftasını Vitraspor Bay geçt. Bu sonuçlar sonrası Osmanelisoır ve 1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 5'te 5 yaparak 15'er puanla zirveyi paylaştılar. Bu takımları 9'ar puanla Vitraspor ve Söğütspor takip etti. - BİLECİK