BFA deplasmanda gol oldu yağdı

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Bilecik Futbol Akademi (BFA) deplasmanda 11-0'lık skorla gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde13'üncü hafta geride kalırken, lider 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliği sürdürdü. 13'üncü haftasının açılış maçında Vitraspor kendi evinde 1963 Başakspor'u 10-1'e yendi. Lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bozüyükspor'u 8-1 yenerken, BFA, Güneşspor deplasmanında 11-0'lık skorla döndü. Söğütspor kendi evinde 4 Eylülspor'a 2-1 yenilirken, Osmanelispor, Vezirhanspor deplasmanında 8-1'lik skorla döndü. Bu hafta ağalar toplan 42 kez havalanırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 37 puanla liderliğini sürdürdü. Vitrapor 33 puanla, BFA ise 31 puanla lider takip etti.

Ligin 14'üncü haftasında Cumartesi günü BFA kendi evinde Vitraspor konuk ederken, Söğütspor-Güneşspor, Bozüyükspor-Vezirhanspor, 4 Eylül-Osmanelispor karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise 1963 Başakspor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçıyla hafta sona erecek. - BİLECİK