Haberler

BFA deplasmanda gol oldu yağdı

BFA deplasmanda gol oldu yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Bilecik Futbol Akademi (BFA), Güneşspor'u deplasmanda 11-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. 13. hafta sonunda 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliğini korurken, BFA da 31 puanla takipte kalıyor.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Bilecik Futbol Akademi (BFA) deplasmanda 11-0'lık skorla gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde13'üncü hafta geride kalırken, lider 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliği sürdürdü. 13'üncü haftasının açılış maçında Vitraspor kendi evinde 1963 Başakspor'u 10-1'e yendi. Lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Bozüyükspor'u 8-1 yenerken, BFA, Güneşspor deplasmanında 11-0'lık skorla döndü. Söğütspor kendi evinde 4 Eylülspor'a 2-1 yenilirken, Osmanelispor, Vezirhanspor deplasmanında 8-1'lik skorla döndü. Bu hafta ağalar toplan 42 kez havalanırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 37 puanla liderliğini sürdürdü. Vitrapor 33 puanla, BFA ise 31 puanla lider takip etti.

Ligin 14'üncü haftasında Cumartesi günü BFA kendi evinde Vitraspor konuk ederken, Söğütspor-Güneşspor, Bozüyükspor-Vezirhanspor, 4 Eylül-Osmanelispor karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise 1963 Başakspor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçıyla hafta sona erecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title