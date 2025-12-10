Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi evinde adeta gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynana 5 müsabakada fileler 21 kes havalandı. Haftanın açılış maçında Bozüyükspor deplasmanda Güneşspor'u 3-1 yendi. Vitraspor kendi evinde Osmanelispor 2-0 yenilirken, Söğütspor'da kendi evinde 1963 Başakspor'a 1-0 yenildi. Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Vezirhanspor'u 7-0'lık skorla geçerken, BFA'de kendi evinde 4 Eylülspor'u 6-1 yendi. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Kulübü 31 puanla liderliği sürdürürken, Vitraspor 27 puanla ikinci, BFA ise, 25 puanla lideri takım etti.

Ligin 12'inci haftası 13 Aralık Cumartesi günü, Bozüyükspor-Vitraspor, Osmanelispor-1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA-Söğütspor maçlarıyla başlayacak.14 Aralık pazar günü ise, 1963 Başakspor-Güneşspor, 4 Eylül-Vezirhanspor maçlarıyla hafta sona erecek. - BİLECİK