BFA kendi evinde adeta gol oldu yağdı

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11. hafta maçları oynandı ve toplamda 21 gol atıldı. Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü, Vezirhanspor'u 7-0 yenerek liderliğini sürdürürken, Bilecik Futbol Akademi de 4 Eylülspor'u 6-1 mağlup etti.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi evinde adeta gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynana 5 müsabakada fileler 21 kes havalandı. Haftanın açılış maçında Bozüyükspor deplasmanda Güneşspor'u 3-1 yendi. Vitraspor kendi evinde Osmanelispor 2-0 yenilirken, Söğütspor'da kendi evinde 1963 Başakspor'a 1-0 yenildi. Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Vezirhanspor'u 7-0'lık skorla geçerken, BFA'de kendi evinde 4 Eylülspor'u 6-1 yendi. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Kulübü 31 puanla liderliği sürdürürken, Vitraspor 27 puanla ikinci, BFA ise, 25 puanla lideri takım etti.

Ligin 12'inci haftası 13 Aralık Cumartesi günü, Bozüyükspor-Vitraspor, Osmanelispor-1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA-Söğütspor maçlarıyla başlayacak.14 Aralık pazar günü ise, 1963 Başakspor-Güneşspor, 4 Eylül-Vezirhanspor maçlarıyla hafta sona erecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
