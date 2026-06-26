Bilecik U12 Gençler Ligi'nde sezon sona ererken, son maçta 1299 Bilecikspor Kulübü, gol oldu yağdı.

3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, ligin son maçında 1299 Bilecikspor Kulübü, Ertuğrulspor'u 8-0'lık skorla yendi. Ligin son haftasında rakibine gol olup yağan 1299 Bilecikspor Kulübü, play off karşılaşmalarında 4 Eylülspor'un rakibi oldu. Bu maçın galibi yarı final müsabakasında Bilecik Futbol Akademi'yi 9-0 yenen Bozüyük Gücüspor'un rakibi olarak.

Bu maçın kazananı da final maçında Lefke Birlikspor'u yenerek finale yükselen Vitraspor ile karışılacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı