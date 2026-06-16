U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan müsabakalarda heyecan devam ederken, 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı.

Bilecik U12 Gençler Ligi A Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, lider Vitraspor kendi evinde Gölpazarıspor karşısında 3-0 kazandı. Ligin ikincisi Lefkebirlikspor da endi evinde Osmanelispor'u 3-0'lık skorla geçerken, lideri takibine devam etti. Bu sonuçlar sonrasında Vitraspor 5'te 5 yaparak 15 puanla liderliği sürdürüken, Lefkebirlikspor 12, Osmanelispor 3 puanla lideri takip etti. Gölpazarıspor'un ligde henüz puanı bulunamıyor. Ligin 6'ncı haftasında bugün Vitraspor- Lefkebirlikspor ve Gölpazarıspor-Osmanelispor karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda 4'üncü hafta geride kalırken, lider 4 Eylülspor, Söğütspor deplasmanından 6-3'lük galibiyetle döndü. 1299 Bilecik Spor Kulübü, Ertuğrulspor karşısında 10-1'lik skorla haftanın en garklı galibiyetini alırken, futbolcular gösterdikleri performansla göz doldurdu. Bu haftayı Vezirhanspor BAY geçerken, 4 Eylülspor 12, 1299 Bilecik Spor Kulübü 9, Vezirhanspor 6, Söğütspor 3 puanla haftayı tamamdı. Ertuğrulspor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 5'inci haftasında yarın 1299 Bilecik Spor Kulübü-4 Eylülspor ve Söğütspor-Vezirhanspor maçları oynanacak. Bu haftayı da Ertğrulspor BAY geçecek.

Bozüyük Gücüspor 5'te 5 yaptı

Bilecik U12 Gençler Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, lider Bozüyük Gücüspor, Bilecik Futbol Akademisi'ni (BFA)1-0'lık skorla yendi. Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Pazaryerispor 6-1 yenerken, ligde puanla tanıştı. Bu sonuçlar sonrasında 5'te 5 yapan Bozüyük Gücüspor 15 puanla liderliği sürdürürken, BFA 9, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Pazaryerispor 3'er puanla haftayı tamamladı. Ligin 6'ıncı haftasında bugün Bozüyük Gücüspor- Bilecik Gençlerbirliğispor ve BFA- Pazaryerispor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı