Haberler

U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı

U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan maçlarda 1299 Bilecik Spor Kulübü, Ertuğrulspor'u 10-1 yenerek haftanın en farklı galibiyetini aldı. Vitraspor ve Bozüyük Gücüspor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan müsabakalarda heyecan devam ederken, 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı.

Bilecik U12 Gençler Ligi A Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, lider Vitraspor kendi evinde Gölpazarıspor karşısında 3-0 kazandı. Ligin ikincisi Lefkebirlikspor da endi evinde Osmanelispor'u 3-0'lık skorla geçerken, lideri takibine devam etti. Bu sonuçlar sonrasında Vitraspor 5'te 5 yaparak 15 puanla liderliği sürdürüken, Lefkebirlikspor 12, Osmanelispor 3 puanla lideri takip etti. Gölpazarıspor'un ligde henüz puanı bulunamıyor. Ligin 6'ncı haftasında bugün Vitraspor- Lefkebirlikspor ve Gölpazarıspor-Osmanelispor karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda 1299 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda 4'üncü hafta geride kalırken, lider 4 Eylülspor, Söğütspor deplasmanından 6-3'lük galibiyetle döndü. 1299 Bilecik Spor Kulübü, Ertuğrulspor karşısında 10-1'lik skorla haftanın en garklı galibiyetini alırken, futbolcular gösterdikleri performansla göz doldurdu. Bu haftayı Vezirhanspor BAY geçerken, 4 Eylülspor 12, 1299 Bilecik Spor Kulübü 9, Vezirhanspor 6, Söğütspor 3 puanla haftayı tamamdı. Ertuğrulspor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 5'inci haftasında yarın 1299 Bilecik Spor Kulübü-4 Eylülspor ve Söğütspor-Vezirhanspor maçları oynanacak. Bu haftayı da Ertğrulspor BAY geçecek.

Bozüyük Gücüspor 5'te 5 yaptı

Bilecik U12 Gençler Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, lider Bozüyük Gücüspor, Bilecik Futbol Akademisi'ni (BFA)1-0'lık skorla yendi. Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Pazaryerispor 6-1 yenerken, ligde puanla tanıştı. Bu sonuçlar sonrasında 5'te 5 yapan Bozüyük Gücüspor 15 puanla liderliği sürdürürken, BFA 9, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Pazaryerispor 3'er puanla haftayı tamamladı. Ligin 6'ıncı haftasında bugün Bozüyük Gücüspor- Bilecik Gençlerbirliğispor ve BFA- Pazaryerispor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Lunaparktaki kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşında hayatını kaybetmişti

Kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

Kaçtılar ama kurtulamayacaklar! Liste hazır, Türkiye'den kritik hamle
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor