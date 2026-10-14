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Bilecik'te yurtlarda kalan öğrenciler pickleball branşını tanıma fırsatı buldu

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Bilecik'te yurtlarda kalan öğrenciler pickleball branşını tanıma fırsatı buldu
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, pickleball branşını tanıma ve oynama fırsatı buldu. Pickleball il temsilciliğinin tanıtım etkinliğinde gençler farklı bir spor dalıyla buluştu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, pickleball ile tanıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, pickleball branşını yakından tanıma ve oynama fırsatı buldu. Pickleball il temsilciliği tarafından gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde gençler, farklı bir spor dalıyla buluştu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporun farklı branşlarıyla buluşan öğrencilerimize pickleball, il temsilciliğimiz tarafından tanıtıldı. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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