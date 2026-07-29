Bilecik’te yeni sezon öncesi hakemlik masaya yatırıldı

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi hakemlik faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Bilecik Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, Bilecik Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Halil Öztürk, İl Hakem Kurulu üyeleri Mehmet Karagöz ve Adem Akkaya ile il hakemi İbrahim İnce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen değerlendirmede, yeni sezon öncesinde il genelinde yürütülecek hakemlik faaliyetleri, müsabaka organizasyonları, eğitim çalışmaları ve futbolun gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar ele alındı. Taraflar, hakemlik müessesesinin güçlendirilmesi ve müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise hakem camiasına yeni sezon için başarı dileklerini ileterek, "2026-2027 futbol sezonunun hakem camiamız için sağlık, başarı ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Türk futboluna katkı sunan tüm hakemlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı