Bilecik'te Yaz Spor Okulları 25 branşta 20 bin öğrenciye eğitim veriyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda 25 branşta 20 bin öğrenci sporla buluşuyor. Her branşın ayrı bir antrenörü bulunuyor. Vali Şefik Aygöl ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, faaliyetleri yerinde inceleyerek minik sporcularla bir araya geldi. Çeşitli müsabakaları izleyen Aygöl, ardından sporcularla voleybol oynadı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, eğitim gören sporculara başarılar diledi. - BİLECİK