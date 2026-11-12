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Bilecik'te yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı kros müsabakaları tamamlandı

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Bilecik'te yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı kros müsabakaları tamamlandı
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Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Etkinlik, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi tarafından takip edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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