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Bilecik'te 2. İller Arası Kick Boks Şampiyonası Sona Erdi

Bilecik'te 2. İller Arası Kick Boks Şampiyonası Sona Erdi
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Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, tüm sporcuları tebrik ederek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen kick boks şampiyonası tamamlandı.

Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük mücadeleye sahne olan şampiyona, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katılan sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve performans büyük beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor; organizasyona katkı sunan hakemlerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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