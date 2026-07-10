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Bilecik'te milli kamp öncesi ön hazırlık

Bilecik'te milli kamp öncesi ön hazırlık
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Bilecik'te 1-10 Ağustos 2026'da düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı uluslararası hazırlık kampı öncesinde, teknik ekip ve il müdürü koordinasyon toplantısı yaptı.

Bilecik'te gerçekleştirilecek milli kamp öncesi ön hazırlık yapıldı.

Bilecik'te 1-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı Uluslararası Yarışmalar Hazırlık Kampı öncesinde hazırlıklar hız kazandı. Kamp öncesi yürütülecek organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını değerlendirmek üzere Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımları Direktörü Ramazan Karacif ile Futsal Teknik Ekibi Antrenörleri Ozan Çağrı Gül, Güney Erdem ve Osman Aydoğan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede hazırlık kampının organizasyon süreci, sporcuların kamp programı, tesislerde yürütülecek çalışmalar ve uluslararası yarışmalar öncesindeki planlamalar ele alındı. Kampın en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak koordinasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli takım kafilesine kamp süreci ve uluslararası organizasyonlarda başarı dileklerini ileterek, "Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı'nı ilimizde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamp sürecinin en iyi şartlarda tamamlanması için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize uluslararası yarışmalarda üstün başarılar diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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