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Bocce sahasında kuşaklar buluştu

Bocce sahasında kuşaklar buluştu
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen bocce etkinliğinde huzurevi sakinleri ile gençler bir araya gelerek kuşaklar arası iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdi.

Bilecik'te huzurevi sakinleri ile gençler, düzenlenen bocce etkinliğinde bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri ile gençler bocce sahasında buluştu. Farklı kuşakları aynı etkinlikte bir araya getiren organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. İl Müdür Vekili Rahim Duman ve kuruluş müdürleri, Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan gençlerle birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Program kapsamında huzurevi sakinleri, gençler ve personelin katılımıyla bocce etkinliği düzenlendi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinleri ile gençler hem spor yaptı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi. Kuşaklar arası iletişim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda samimi anlar yaşanırken, katılımcılar günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimiz ile gençlerimizi aynı etkinlikte buluşturmak, kuşaklar arası iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bocce etkinliğinde oluşan samimi ortam bizleri son derece mutlu etti. Bu tür sosyal faaliyetlerle hem büyüklerimizin hem de gençlerimizin birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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