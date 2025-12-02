Bilecik'te Genç Sporcuların Güreş ve Yüzme Antrenmanları

Bilecik'te genç sporcular güreş branşında yoğun mücadele ile teknik becerilerini geliştirdi.

Gençlik ve Spor Okulları bünyesinde uzman antrenörlerin rehberliğinde sürdürülen güreş antrenmanlarında sporcular minderde azim, dikkat ve mücadele ruhuyla çalıştı. Antrenmanların yüksek tempoda devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları yoğun mücadelelere sahne olurken, genç sporcuların performansları takdir topladı. Müsabakaların başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Güreş çalışmalarının ardından yüzme branşında da genç sporcular havuzda güç, dayanıklılık ve teknik becerilerini artırmaya yönelik kapsamlı bir antrenman günü geçirdi. Sporcuların hem sporda hem akademik alanda gösterdikleri başarıların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK