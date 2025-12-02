Haberler

Bilecik'te Genç Sporcuların Güreş ve Yüzme Antrenmanları

Bilecik'te Genç Sporcuların Güreş ve Yüzme Antrenmanları
Güncelleme:
Bilecik'te genç sporcular, güreş branşında yapılan antrenmanlar sayesinde teknik becerilerini geliştirirken, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları da büyük bir yarışma ortamı oluşturdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Bilecik'te genç sporcular güreş branşında yoğun mücadele ile teknik becerilerini geliştirdi.

Gençlik ve Spor Okulları bünyesinde uzman antrenörlerin rehberliğinde sürdürülen güreş antrenmanlarında sporcular minderde azim, dikkat ve mücadele ruhuyla çalıştı. Antrenmanların yüksek tempoda devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları yoğun mücadelelere sahne olurken, genç sporcuların performansları takdir topladı. Müsabakaların başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Güreş çalışmalarının ardından yüzme branşında da genç sporcular havuzda güç, dayanıklılık ve teknik becerilerini artırmaya yönelik kapsamlı bir antrenman günü geçirdi. Sporcuların hem sporda hem akademik alanda gösterdikleri başarıların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

