Bilecik'te Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Başladı

- Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın muhteşem gösterisiyle başladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl :

" Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te iki gün sürecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın gösterisiyle başladı.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Bilecik'te düzenlenirken, şampiyona öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndan idari kayıtlar ve teknik kontroller başladı. Ardından alanda yarış brifingi verilirken, Türkiye akrobasi şampiyonu Birkan Polat da gösterisi gerçekleştirdi.

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na 200 kayıt yaptırılırken, bu sayı son yılların rekoru olarak kayıtlara geçti.

" Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyoruz"

Şampiyona hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bugünde federasyonluğumuzun öncülüğünde valiliğimizin desteği ile Enduro ve ATV yarışının ilkini yapacağız. İlkler bu şehre yakışır diye sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyduk. Ancak ilklerin şehri deyince biz bu sporla geçen sene tanıştık. Geçen sene tanıştığımızda şöyle bir hedef koyduk kendimize; bu şehir ilklerin şehri ise böyle bir tesis yapalım ki o da ilklerden olsun. Türkiye'nin en uzun parkurunu yaptık ve bunun yanında Türkiye'nin en zor parkurunu yaptık. Marmara Bölgesi'nde 365 gün bu sporun yapılacağı bir yer yapmak istiyordum. Bugün onu yapma konusunda ciddi adımlar attığımızı memnuniyetle yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. Motorcuların çok iyi bir şekilde bu sporu icra ettiklerini, vatanına, milletine bağlı ve trafiği en iyi bir şekilde yönlendirebilen insanlar olduğunu inandık ve bu konuda destek vermeye devam ediyoruz. Her motorcumuzun da bu anlayışla bu sporu devam edeceğine inanıyoruz. Bu inançla biz bu şehirde bu sporun daha ileri gitmesiyle ilgili olarak çabayı devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aygöl, motosiklete bindi ve onun öncülüğünde kortej startı verildi.