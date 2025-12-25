Haberler

Bilecik'te bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenlendi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde, gençlere ve sporculara bağımlılık türleri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam becerileri öğretiliyor. İl Müdürü Ramazan Demir, eğitimlerle gençlerin sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan personele, gençlik merkezlerinde kayıtlı gençlere ve sporculara yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Kurum psikologları tarafından verilen eğitimlerde; bağımlılık türleri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam becerileri ele alındı. Programlarla katılımcıların bağımlılık konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması ve bilinçli tutum geliştirmeleri hedeflendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizi ve sporcularımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

