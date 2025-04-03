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Bilecik Taekwondo Sporcuları Uluslararası Başarılara İmza Attı

Bilecik Taekwondo Sporcuları Uluslararası Başarılara İmza Attı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, taekwondo sporcularının ulusal ve uluslararası şampiyonalardaki başarılarını kutlayarak, iki sporcunun Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlık kampına katılacağını duyurdu.

Bilecik'de taekwondo sporcuları katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılara imza attılar.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların kazandığı başarılara ilşikin yaptığı açıklamada "İki sporcumuz da 1-11 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşecek olan milli takım kampına katılarak Estonya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlık yapacak. 12-14 Nisan tarihlerinde Estonya'nın Tallinn şehrinde gerçekleştirilecek müsabakalarda birinci olmaları durumunda Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazanacaklar. Sporcularımız Neslişah Ençok ve Altuğ Gesge ile antrenörümüz Hanife Yıldız'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporcularımızın uluslararası arenada elde edecekleri yeni başarılar için heyecanla bekliyoruz. Başarılarıyla ilimizi ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceklerine inancımız tamdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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