Bilecik spor haberleri | 1299 Bilecik Kulübü gol oldu yağdı Spor Haberleri Bilecik haberleri... Bilecik U14 Gençler Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü, 1308 Osmaneli Belediyespor'u 5-1 kazandı. Bilecik U14 Gençler Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü, 1308 Osmaneli Belediyespor'u 5-1 kazandı. Bilecik U14 Gençler Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken ilk haftayı BAY geçen 1299 Bilecik Kulübü, 1308 Osmaneli Belediyespor'u 5-1'lik skorla geçti. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 10'uncu dakikasında 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası oyuna ağılığını koyan 1299 Bilecik Kulübü maçın 13'üncü dakikasında Sadık Eymen golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maçın 20'inci dakikasında 1299 Bilecik Kulübü oyuncusu Hakan Taş durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. 35 dakikalık ilk yarı bu skorla sona ererken, maçın 40'ıncı dakikasında Yusuf Yıldırım durumu 3-1'e getirdi. Maçın 50'inci Kerem Sümbül durumu 4-1' getiren golü kaydetti. Maçın 62'inci dakikasında Hüseyin Sökmen durumu 5-1'e getiren golü kaydederken, maçı 1299 Bilecik Kulübü 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonra ligde 2'de yapan 1299 Bilecik Kulübü puanını 6'ya çıkardı. Ligde diğer müsabakada ligden çekilen Bilecikspor ile karşı karşıya gelecek olan Bozhöyükspor maçı 3-0 hükmen kazandı. Vitraspor ise haftayı BAY geçti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hisarcık Osmaneli Bilecik Spor Haberler

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