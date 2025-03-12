Bilecik Kartalspor'un Yıldız Adayı Kerem Öztürk 3. Lig'e Transfer Oldu

Bilecik Kartalsporu'un başarılı futbolcusu 13 yaşındaki Kerem Öztürk 3. Lig'e transfer oldu.

Bilecik'te yetiştirdiği genç yetenekleri üst lig takımlarına gönderen Bilecik Kartalspor Futbol Akademisi'nin başarılı sağbek Kerem Öztürk'ü TFF 3. Lig 1. Grupta yer alan Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'nin akademi takımına transfer oldu. Kartalspor Futbol Akademisi Başkanı Metehan Kaçar, "Altyapımızdan yetişen ve yetenekleriyle göz dolduran Kerem Öztürk, TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademi takımına transfer oldu. Küçük yaşlardan itibaren büyük bir azimle çalışan genç oyuncumuz, yeni kulübünde kendini daha da geliştirerek profesyonel futbol yolunda önemli bir adım attı. Bu transferin hem onun kariyerine hem de Türk futboluna büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Onunla gurur duyuyor ve yeni kulübünde üstün başarılar diliyoruz. Bu vesileyle, altyapımızdan yetişen oyuncuların profesyonel seviyeye adım atmasını görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da belirtmek isteriz. Kerem gibi nice genç yeteneğimizin futbol dünyasında kendine yer bulacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK