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Bilecik’in stat hasreti 12 yıla çıktı

Bilecik’in stat hasreti 12 yıla çıktı
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Bilecik’te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı’nda çalışmalar durdu.

Bilecik'te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nda çalışmalar durdu.

2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından depreme uygun olmadığı için senelerdir taraftar alınamayan Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında 19 milyonluk ödenek oluşturulmuştu. Ardından stadın yıkım çalışmaları başlarken, 2021 yılında yeni stadın temelleri atılmıştı.

29 Ekim 2024'te açılacaktı

Dönemin valisi olan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 28 Haziran 2024 günü o dönem Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile stadı dolaşarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını söz verdiğimiz gibi stadımızda kutlayacağız. Artık bizim her türlü etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan stadımızda çalışmalar sona doğru gelmekte. Bilecik artık stat özlemi çekmeyecek" ifadelerine yer ver vermişti.

Çalışmalar yeniden durdu

O günden bugüne yüzde 80'i biten Edebali Stadı'nda çalışmalar yeniden durdu. Kentte bir sentetik sahanın dışında profesyonel bir maçın oynanacağı yer olmazken, bu durum spor camiasında tepkilere neden oluyor. Stat için hala belirsizliğin kulüplerinde tepkisine neden olurken, 12 yıldır bitmeyen stat için siyasilerin bir olmasını talep ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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