Bilecik’in PGL temsilcisi Osmanelispor, kanat oyuncusu Zafer Şensoy’u kadrosuna kattı

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Bilecik'in bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, tecrübeli kanat oyuncusu ile anlaştı.

nu 18 Ekim pazar günü saat 13: 00'da PGL 2026-2027 sezonun ilk maçında evinde Hendekspor'u konuk edecek Osmanelispor sezon öncesinde hazırlarını sürdürüyor. Sezon öncesi eksik görülen yerlere transferlerini sürdüren kırmızı-yeşilli ekip son olarak kanat oyuncu Zafer Şensoy ile anlaştı. Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Osmanelispor Başkanı Akın Okumuş, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcu Zafer Şensoy ile anlaşmaya varmıştır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Zafer Şensoy'a Osmanelispor ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-yeşil formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı