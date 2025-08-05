Bilecik'in Gururu: Mehmet Efe Kal 50 Metre Kurbağalamada Birinci Oldu

Bilecik'i temsil eden sporcu Mehmet Efe Kal, '11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda 50 metre kurbağalama yarışında bölge 1'nciliği elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcunun başarısı, Bilecik ili adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Mehmet Efe Kal'ın bu başarısında emeği geçen antrenörü Ümit Çolak, uzun süredir devam eden disiplinli çalışmaların meyvesini topladıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Mehmet Efe Kal'ı ve antrenörümüz Ümit Çolak'ı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, ilimizde yüzme branşına verilen önemin ve yapılan doğru çalışmaların bir göstergesidir. Genç sporcularımızın gelişimini desteklemeye ve onları daha büyük başarılara hazırlamaya devam edeceğiz" dedi - BİLECİK