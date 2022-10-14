Bilecik haber | Bilecik'ten bir Balkan Şampiyonu daha

5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonu Bilecik ilini temsil eden Nisanur Bırni oldu.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası, 10 farklı ülkeden bin 100 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Şampiyonada Bilecik'i Nisanur Bırni temsil etti. 6 gün süren şampiyonada başarılı sporcu Nisanur Bırni, 80 kg sıklette karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup etti ve altın madalya elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcuları katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalya elde etmeye devam ediyor. Son olarak başarı Wushu branşından geldi. Başarılı sporcu ve antrenörü tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir," Kuruluş ve Kurtuluşun şehir Bilecik, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Merkez ve İlçelerde başlattığımız alt yapı odaklı çalışmalar ile sporcularımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalya elde etmesinden çok memnunuz. Ayrıca sporcularımız sadece katıldıkları turnuvalarda madalya elde etmiyor milli takımlara davet edilerek ülkemizi de temsil ediyor. Sistemli ve bilimsel programlanan antrenmanlarımız ile bu başarıların daha da artacağına inanıyorum. Sporcumuz Nisanur ve antrenörümüz Ayşenur Danabaş'ı tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK