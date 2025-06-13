Bilecik Futbol Akademi Gençler Ligi'nde 1963 Başakspor'u 5-0 Geçti

Bilecik U13 gençler ligi 4. haftasında Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, 1963 Başakspor'u 5-0 yendi.

Bilecik U13 gençler ligi 4. haftasında Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana müsabakada rakibini 5-0 yenen Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü puanını 9"a çıkardı. Maça iyi başlayan Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü takımın golcüsü Recep Emin Gergin'in 10'uncu dakika bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 12'inci dakikasında Hamza Erdoğan durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 23'üncü dakikasında Recep Emin Gergin kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Maçın ikinci yarısının 40'ncı dakikasında Recep Emin Gergin kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü attı. Maçın 50'inci dakikasında Kenan Emir Erdoğan skoru belirleyen golü kaydetti. Maç 5-0'lık Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü puanını 9'a çıkardı. Grupta 1 maçı eksik olan 9 puanlı lider Osmanelispor, bu haftayı bay geçecek. - BİLECİK