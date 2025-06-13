Bilecik Futbol Akademi Gençler Ligi'nde 1963 Başakspor'u 5-0 Geçti

Bilecik Futbol Akademi Gençler Ligi'nde 1963 Başakspor'u 5-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik U13 gençler ligi 4. haftasında Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, 1963 Başakspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı. Maçta Recep Emin Gergin 3 gol atarak yıldızlaştı.

Bilecik U13 gençler ligi 4. haftasında Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü, 1963 Başakspor'u 5-0 yendi.

Bilecik U13 gençler ligi 4. haftasında Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynana müsabakada rakibini 5-0 yenen Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü puanını 9"a çıkardı. Maça iyi başlayan Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü takımın golcüsü Recep Emin Gergin'in 10'uncu dakika bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 12'inci dakikasında Hamza Erdoğan durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 23'üncü dakikasında Recep Emin Gergin kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Maçın ikinci yarısının 40'ncı dakikasında Recep Emin Gergin kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü attı. Maçın 50'inci dakikasında Kenan Emir Erdoğan skoru belirleyen golü kaydetti. Maç 5-0'lık Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası Bilecik Futbol Akademi Spor Kulübü puanını 9'a çıkardı. Grupta 1 maçı eksik olan 9 puanlı lider Osmanelispor, bu haftayı bay geçecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Harbiye'yi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
İsrail İran'ın nükleer programının 'kalbini' vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü

İsrail, İran'ın nükleer "kalbini" vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.