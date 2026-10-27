Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor, U12 Gençler Ligi'nde BFA'yı 3-1 yendi

U12 Gençler Ligi'nde 9 ve 10'uncu hafta geride kalırken, Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu.

U12 Gençler Ligi A ve B Gruplarında hafta sonu cumartesi ve pazar günü oynana 9 ve 10'uncu hafta müsabakada fileler 43 kez havalandı. A Grubu'nda 9'uncu hafta müsabakalarında lider Söğütspor kendi evinde Pazaryerispor'u 8-1 yenerken, Gölpazarıspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor karşısında 1-0'lık galibiyetle döndü. Ligin 9'uncu haftasını Bozüyük Gücüspor BAY geçerken, Demirköy 2018 Spor ise ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 10'uncu haftasında lider Söğütspor BAY geçerken, Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 2-0, Gölpazarıspor'da Demirköy 2018 Spor'u 2-0'lık skorla geçti. Bozüyük Gücüspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu skorlar sonrasında Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, lideri 8'şer puanlı Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü Bilecik Gençlerbirliği Spor- Söğütspor, Demirköy 2018 Spor- Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor ile Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek.

Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

U12 Gençler Ligi B Grubu'nun 9'uncu haftası önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Kenttin 2 takımı 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA karşı karşıya geldi. 25'er dakika çift devre oynanan maçın 13 dakikada Eymen Çağlar, 25'inci dakikada Göktuğ Batın Emir ve 50'nci dakika Talha Yaşar'ın golleriyle 1299 Bilecikspor Kulübü 3-1 kazandı. Haftanın diğer müsabakalarında Osmanelispor, Lefke Birlikspor maçı 1-1 spnuçlanırken, lider 4 Eylülspor, Güneşspor'u 8-0 yendi. Ligin 10'uncu haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitraspor'a 4-3 kaybederken, BFA, 4 Eylül karşısında sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Lefke Birlikspor'da kendi evinde Güneşspor'u 7-0 mağlup etti. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor ve Vitraspor 23'er puanla liderliği paylaşırken, BFA 21, 1299 Bilecikspor Kulübü 18 puanla liderleri takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü 4 Eylülspor-Lefke Birlikspor, Vitraspor-BFA ve Osmanelispor-1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı