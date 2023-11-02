Bilecik Belediyesi Kurumlararası Basketbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlararası Basketbol Turnuvası'nda Bilecik Belediyesi şampiyon oldu. Takım oyuncuları kupalarını Vali Şefik Aygöl'ün elinden aldı.

Bilecik'te düzenlenen 'Kurumlararası Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecik Belediyesi olurken, takım oyuncuları kupasını Vali Şefik Aygöl'ün elinden aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Bilecik Belediyesi oldu. Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin de yer grupta oynadığı 4 müsabakanın 3'ü kazanarak şampiyon oldular. Çağatay Okatan, Deniz Esentürk, Umut Özdemir ve Can Doğanay'dan oluşan Bilecik Belediyesi Basketbol Takımı büyük başarı elde etmişlerdi.

Kupalarını Vali Aygöl verdi

Cumhuriyet Bayramı ve 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen törende sonrası takımın yıldızı oyuncusu ve turnuvada takımı ayakta tutan Deniz Esentürk takım oyuncularından Umut Özdemir, Bilecik Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdür V. Mesut Ünver kupalarını Vali Şefik Aygöl'ün elinden aldı. - BİLECİK