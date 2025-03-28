Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

Bilecik 1. Amatör Lig Play-off Kuraları Çekildi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-off Kuraları Çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belirleneceği play-off müsabakalarının kuraları çekildi. Maçların seyircisiz oynanmasını isteyen emniyet yetkililerine takımlar karşı çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belli olacağı play-off müsabakalarının ilk etap kuraları belli oldu.

İstasyon Spor Kompleksi Toplantı Salonunda düzenlenen Bilecik 1. Amatör Lig play-off müsabakaları kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı. A ve B grubunu lider bitiren takımlar kuralara girmedi. A Grubunu ikinci bitiren 1969 Bilecik Kulübü ile üçüncü bitiren Karaköyspor 6 Nisan saat 16.00'da Pazaryeri İlçe Stadından karşı karşıya gelirken, B grubunu ikinci bitiren Bilecik Gençlerbirliği Spor ile üçüncü bitiren Osmanelispor 5 Nisan günü saat 16.00'da Gölpazarı ilçe stadında karşı karşıya gelecekler. Bu maçları kazanlar takımlar gruplarında lider olan Söğütspor ve Pazaryerispor ile karşılaşacak.

Polis seyircisiz oynanmasını istedi

Toplantıya katılan emniyet yetkileri maçların seyircisiz oynanmasını isterken, buna bütün takımlar karşı çıktı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title