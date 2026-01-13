Haberler

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

TÜGVA'nın düzenlediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026 tanıtımında oynanan gösteri maçının ardından Bilal Erdoğan'ın sahadaki performans ve tempo üzerine yaptığı esprili değerlendirmeler gündem oldu. Erdoğan, "Maç iyi geçti, bizim taraf bal yapmayan arı gibiydi. Biraz koşturdum. Neler neler kaçtı. Biraz böyle çok ağır toplar olunca böyle nazlı oluyorlar. Ondan dolayı maçı toparladık ama lüzumsuz yere uzattık diyebiliriz. Çok daha erkenden alarak bitirebilirdik" dedi.

  • Bilal Erdoğan, TÜGVA tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtım etkinliğinde sahaya çıktı.
  • Etkinliğe TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve eski milli futbolcular katıldı.
  • Bilal Erdoğan, gösteri maçının ardından yaptığı konuşmada, maçın iyi geçtiğini ve keyifli olduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtım etkinliği, spor ve siyaset dünyasından isimlerin bir araya geldiği gösteri maçıyla dikkat çekti. Etkinlik kapsamında sahaya çıkan isimler arasında TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

PROTOKOL VE FUTBOL CAMİASI SAHAYA İNDİ

Tanıtım organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve çok sayıda eski milli futbolcu katıldı. Gösteri maçında bu isimlerle birlikte Bilal Erdoğan da forma giydi.

KADROLARDA TANIDIK İSİMLER

Karşılaşmada kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin yer aldı. Beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu sahaya çıktı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Gösteri maçının ardından konuşan Bilal Erdoğan, sahadaki tempo ve kaçan pozisyonlara ilişkin esprili ifadeler kullandı. Erdoğan, "Maç iyi geçti, bizim taraf bal yapmayan arı gibiydi. Biraz koşturdum. Neler neler kaçtı. Biraz böyle çok ağır toplar olunca böyle nazlı oluyorlar. Ondan dolayı maçı toparladık ama lüzumsuz yere uzattık diyebiliriz. Çok daha erkenden alarak bitirebilirdik. Ama çok keyifli oldu." dedi.

