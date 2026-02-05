Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

"BU BİR KERE NE İLK NE SON"

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan yeni transferi N'Golo Kante ile ilgili soruya Bilal Erdoğan, "Bu bir kere ne ilk ne son." dedi.

'FENERBAHÇELİLER OLARAK AYRI ZEVKLENDİK'

Sözlerine devam eden Bilal Erdoğan, "Spor kamuoyu da Cumhurbaşkanı'na zaman zaman haksızlık etti maalesef. Yani her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi, Allah affetsin, falsoları oldu. Ama Cumhurbaşkanı her camianın sadece dört büyükler değil, önemli meselelerini çözmüş, yapmış kişidir. Bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı Cumhurbaşkanı. Ama biz Fenerbahçe'liler olarak ayrı zevklendik." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN STADINI YAPTI'

Bilal Erdoğan sözlerini, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı." şeklinde noktaladı.