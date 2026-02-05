Haberler

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde kritik rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, takım ismi fark etmeden transfer desteğinin devam edebileceğini açıkladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

"BU BİR KERE NE İLK NE SON"

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan yeni transferi N'Golo Kante ile ilgili soruya Bilal Erdoğan, "Bu bir kere ne ilk ne son." dedi.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

'FENERBAHÇELİLER OLARAK AYRI ZEVKLENDİK'

Sözlerine devam eden Bilal Erdoğan, "Spor kamuoyu da Cumhurbaşkanı'na zaman zaman haksızlık etti maalesef. Yani her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi, Allah affetsin, falsoları oldu. Ama Cumhurbaşkanı her camianın sadece dört büyükler değil, önemli meselelerini çözmüş, yapmış kişidir. Bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı Cumhurbaşkanı. Ama biz Fenerbahçe'liler olarak ayrı zevklendik." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

'GALATASARAY'IN STADINI YAPTI'

Bilal Erdoğan sözlerini, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı." şeklinde noktaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı