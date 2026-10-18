Bigaspor, TFF 3'üncü Lig'de 1922 Akşehirspor'u 2-0 yenerek puanını 14'e yükseltti

Bigaspor, TFF 3'üncü Lig'de 1922 Akşehirspor'u 2-0 yenerek puanını 14'e yükselttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u ağırlayan Bigaspor, Uğur'un 34'üncü ve Fatih Deniz'in 55'inci dakikadaki golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Bigaspor 14 puana yükselirken 1922 Akşehirspor 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u konuk eden Bigaspor müsabakayı 2-0 kazandı. Çanakkale ekibi maçın 34'üncü dakikasında Uğur'un golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Bigaspor, 55'inci dakikada Fatih Deniz'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi, Bigaspor rakibini iki farklı skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Bigaspor 14 puana yükseldi, 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı