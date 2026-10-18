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Bigaspor, TFF 3'üncü Lig'de 1922 Akşehirspor'u 2-0 yenerek puanını 14'e yükseltti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u ağırlayan Bigaspor, Uğur'un 34'üncü ve Fatih Deniz'in 55'inci dakikadaki golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Bigaspor 14 puana yükselirken 1922 Akşehirspor 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1922 Akşehirspor'u konuk eden Bigaspor müsabakayı 2-0 kazandı. Çanakkale ekibi maçın 34'üncü dakikasında Uğur'un golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Bigaspor, 55'inci dakikada Fatih Deniz'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi, Bigaspor rakibini iki farklı skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Bigaspor 14 puana yükseldi, 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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