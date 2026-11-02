Bigaspor evinde Etimesgutspor'u 1-0 yendi, iç saha serisini 4 maça çıkardı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Etimesgutspor'u tek golle yenerek play-off yarışını sürdüren Bigaspor evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Geçen hafta Denizli İdmanyurdu deplasmanındaki yenilgiyi telafi eden Çanakkale temsilcisi puanını 17 yaptı. İç sahada sezona Uşakspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Biga ardından güçlü rakipleri Eskişehirspor'u 3-0, Balıkesirspor'u 3-2, 1922 Akşehirspor'u 2-0, Etimesgut'u da 1-0 yenip 4'te 4 yaptı.

Deplasmandaki Söke 19709 SK galibiyetiyle birlikte grupta son 5 maçta 4 galibiyet alıp lider Gemlik Sümerbey'i 4 puan geriden takip eden Bigaspor bu hafta Karşıyaka deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Cüneyt Aytürk, "İlk yarım saat çok iyi oynadığımız bir bölümdü, 3-4 olabilirdi. Öne geçtikten sonra psikolojik olarak oyun rakibin kontrolüne geçti. Gerekli hamleleri yapıp oyunu tutmaya çalıştık ve başardık. Taraftarlarımız bize desteklemeye devam etsin. Bu çocuklar çok iyi şeyler başarıyorlar. İnşallah bunda sonra da serimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı