Bigaspor evinde Altay'ı 2-0 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 4 maçtır galip gelemeyen Altay deplasmanda Bigaspor'a da 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 11'inci dakikada Fatih Deniz ve 42'nci dakikada Arda Berkay Araz attı. Grupta son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken yalnızca 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puanla alt sıralarda kaldı. Evinde üst üste 5'inci galibiyetini alan Bigaspor ise puanını 20 yaparak play-off yarışını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı