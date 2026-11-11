Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bigaspor evinde Altay'ı 2-0 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Evinde üst üste 5'inci galibiyetini alarak puanını 20'ye çıkaran Bigaspor play-off yarışını sürdürürken, 4 maçtır galip gelemeyen ve son 5 maçta 4 yenilgi alan Altay 10 puanda kaldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 4 maçtır galip gelemeyen Altay deplasmanda Bigaspor'a da 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 11'inci dakikada Fatih Deniz ve 42'nci dakikada Arda Berkay Araz attı. Grupta son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken yalnızca 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puanla alt sıralarda kaldı. Evinde üst üste 5'inci galibiyetini alan Bigaspor ise puanını 20 yaparak play-off yarışını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan’dan "İklim Adaleti" mesajı
Mantar toplamaya çıktı, bir daha geri dönmedi! Ekipler alarma geçti

Ekipleri alarma geçiren olay! Evinden çıktı, bir daha geri dönmedi
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!58

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Dev maç öncesi şok bir haber daha geldi!
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu